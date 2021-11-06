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Dünya

Sondakika haberi: Dehşet verici görüntüler! İnsanlar ölürken konser devam etti

Sondakika haberi: ABD'de Teksas eyaletindeki müzik festivalinin açılış gecesinde izdiham yaşandı. Yetkililer en az 8 kişinin öldüğünü, çok sayıda da yaralı olduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, insanlar ölürken konserin devam ettiği görülüyor.

star.com.tr6 Kasım 2021 Cumartesi 10:26 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 10:40
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Yetkililer, Cuma günü Teksas'taki rapçi Travis Scott'ın Astroworld müzik festivalinin açılış gecesinde çıkan izdihamda en az sekiz kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena, Cumartesi günü erken saatlerde gazetecilere verdiği demeçte, saat 21:00 civarında, Houston'daki NRG Park'taki konseri izlemeye gelen kalabalığın, sahnenin önüne sıkışmaya başladığını, ardından yaşanan panikle izdihamın arttığını belirtti.

Yetkililer, kalp krizi geçiren en az 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını söylüyor. En az 300 kişinin de bir sahra hastanesinde tedavi edildiği bildirildi.

Sosyal medyadaki dehşet verici görüntülerde, konser devam ederken ilk yardım ekiplerinin insanlara yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Bazı kullanıcılar sosyal medyada, insanların sedyeyle taşındığı görüntüleri paylaştı.

star.com.tr

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