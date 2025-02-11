ABD'de jetler çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletindeki Scottsdale Havalimanı'nda kontrolünü kaybederek pistten çıkan özel jetin, bölgede bulunan başka bir jetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, Arizona'da bulunan Scottsdale Havalimanı'nda 2 özel jetin çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, kontrolünü kaybetmesinin ardından pistten çıkan özel jetin, başka bir jetle çarpıştığı kaza sonrası havalimanındaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Kaza sonucu 1 yolcu yaşamını yitirirken, diğer yolcuların durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.