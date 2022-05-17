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Dünya

ABD'de kapatılan bebek maması fabrikasının yeniden açılması için anlaşmaya varıldı

ABD'li bebek maması üreticisi Abbott, bakteri riski nedeniyle kapatılan fabrikasının yeniden açılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

AA17 Mayıs 2022 Salı 03:09 - Güncelleme:
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Şirketten yapılan açıklamada, Abbott'un Michigan'daki tesisinde üretime devam edilmesi için gerekli adımlar konusunda FDA ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

FDA'nın başlangıç gereksinimlerinin karşılandığını onaylamasının ardından şirketin üretime iki hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtilen açıklamada, ürünlerin raflardaki yerini almasının 6 - 8 haftayı bulacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abbott Üst Yöneticisi Robert Ford, önceliklerinin bebeklere ve ailelere ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli mamaları sağlamak olduğunu vurguladı.

Söz konusu anlaşmanın ülke çapındaki mama kıtlığının hafifletilebilmesine yönelik büyük bir adım olduğunu belirten Ford, tesisin hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması için FDA ile çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

Ford, "Annelerin, babaların ve bakıcıların 50 yılı aşkın süredir mamalarımıza duydukları güveni yeniden kazanmak için çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

Konu Beyaz Saray'ın da gündemine gelirken, ABD Başkanı Joe Biden bebek maması krizinin çözümü için ülkenin en büyük üreticileri ve perakendecileri ile bir araya gelmişti.

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