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Dünya

ABD'de kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

ABD'nin başkenti Washington DC ve çevresinde kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda sürücü yolda kaldı. Ayrıca sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmama uyarısında bulunuldu.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 00:39 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 00:39
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Bölgede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına nedeniyle çok sayıda ana yol ulaşıma kapandı. Bazı araçların yoğun kar fırtınası altında ilerlemekte zorluk çektiği, bazılarının ise yolda kaldığı gözlendi.

Virginia Ulaştırma Biriminden yapılan açıklamada, 81 numaralı eyaletler arası yoldaki kazalar nedeniyle sürücülerden bu yolu kullanmamaları istendi.

Maryland ve Washington DC'de de sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmama uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, ABD'nin doğu yakasında yaklaşık 280 bin kişinin kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldığı bildirildi.

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