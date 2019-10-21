ABD’de karada yaşayan yılanbaş balığı alarmı
ABD’nin Georgia eyaletinde geçen hafta, karada da yaşayabilen bir tatlı su balığı türünün yıllar sonra yeniden görülmesi endişeye neden oldu.
Eyalet yetkilileri balıkların yanı sıra küçük canlılar, kurbağa ve kertenkelelerle beslenen “yılanbaş” (Channa argus) balıklarının görüldüğü yerde öldürülüp dondurulması çağrısında bulundu.
ABD’de 17 yıl önce ticareti yasaklanan yılanbaş balığı, su dışında 3 günden fazla yaşayabiliyor ve karada yılan gibi kıvrılarak hızlı hareket ediyor. Balığın Gwinnett kasabasındaki bir gölde bir balıkçı tarafından oltayla yakalandığı belirtiliyor.
New York Times gazetesine göre, balıkçı fotoğrafını çektiği hayvanı tekrar suya bıraktı ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi’ne haber verdi. Daha sonra gölde kalabalık bir ekiple yapılan aramalarda boyu 70 santimetre olan bir yetişkinle 3 yavru yılanbaş balığı yakalandı. Boyları 1 metreye kadar çıkabilen yılanbaş balıkları Çin, Rusya ve Kore’de çiftliklerde yetiştiriliyor.
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