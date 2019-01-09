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ABD'de karbondioksit salınımında son yılların en büyük artışı yaşandı

ABD'de geçen yıl karbondioksit salınımında büyük bir artış yaşandığı bildirildi.

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New York merkezli bağımsız ekonomik araştırma şirketi Rhodium Group'un yeni raporuna göre, ABD'de karbondioksit salınımında son üç yıllık düşüşün ardından 2018'de keskin bir artış oldu.

ABD'de karbondioksit emisyonunda geçen sene yüzde 3,4 artış yaşandı. Rapora göre, karbondioksit salınımındaki bu artış son 20 yılda gözlemlenen en büyük ikinci artış olarak kayıtlara geçti.

Kömürle çalışan elektrik santrallerinin sayısındaki düşüşe rağmen karbondioksit salınımının arttığına dikkat çekilen raporda, enerji sektörünün neden olduğu karbon salınımının yüzde 1,9 arttığı belirtildi.

Ulaşım sektörü ise ABD'de son üç yıldır en büyük emisyon kaynağı olmaya devam etti.

Raporda ayrıca, ABD’nin Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin karşılanmasının çok gerisinde olduğuna dikkat çekildi.

İklim değişikliği tehlikesine karşı çevresel ve sosyo-ekonomik direncin güçlendirilmesini hedefleyen Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutmayı amaçlıyor.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2017'de ülkesinin Paris İkim Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

ABD, Çin'in ardından dünyada en fazla sera gazı emisyonunu üreten ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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