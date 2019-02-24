İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’de kargo uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletinde Boeing 767 tipi kargo uçağı düştü. Uçakta bulunan üç mürettebatın hayatını kaybettiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teksas eyaletindeki Houston kenti yakınlarında gece saatlerinde Boeing 767 tipi kargo uçağı Trinity Körfezi’ne düştü. Polis, uçakta bulunan üç mürettebatın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Federal Havacılık Kurulu (FAA) sözcüsü Lynn Lunsford yaptığı açıklamada, havalimanının 30 mil güneydoğusunda Atlas Air Flight kargo uçağı ile radyo sinyalinin 12.45’te kesildiği ve uçağın düştüğünü ifade etti. Lunsford, uçağın kara kutusunu bulmak üzere özel bir dalış ekibi görevlendirildiğini ve olay yerine kurtarma ekipleri, helikopter, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildiğini açıkladı.
 
Houston Chambers County Şerif Ofisinden Brian C. Hawthorne ise yaptığı açıklamada, uçağın 5 metre derinlikte bir bataklığa düştüğünü, bu nedenle kara kutunun bulunmasının güç olacağını ancak enkazı kaldırma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
 
Kargo uçağının Florida’nın Miami kentinden Houston’daki George Bush Uluslararası Havaalanı’na inişe geçtiği sırada düştüğü belirtildi.
 

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela sınırında tehlikeli çatışma

Venezuela sınırında tehlikeli çatışma

İSKİ'den "don" uyarısı

İSKİ'den 'don' uyarısı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı

Kolombiya Maduro'nun kararını tanımadı

'CHP’nin işi engellemek'

'CHP’nin işi engellemek'

600 bin anneye erken emeklilik

600 bin anneye erken emeklilik
 

POPÜLER HABERLER

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA