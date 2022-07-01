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Dünya

ABD'de kavga: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'nin Chicago eyaletinde çıkan kavgada bir kişinin ateş açması üzerine 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

AA1 Temmuz 2022 Cuma 14:51 - Güncelleme:
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Polisten yapılan açıklamada, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayın saldırıya uğrayanların iş yerlerinden ayrıldıkları 01.45 sularında meydana geldiği belirtildi.

20'li yaşlardaki 2 kişinin hastanede öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedilerek, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Polis, kimsenin gözaltında olmadığını aktarırken, saldırganla ilgili henüz ayrıntı açıklanmadı.

Son yıllarda Chicago'da ölümcül şiddet olaylarında artış gözleniyor.

Bu yılın başlarında bir fast food restoranında yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Yine bu yılın başlarında Millenium Park'ta bir çocuk silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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