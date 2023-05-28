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Dünya

ABD'de Ken Paxton'ın ihracına karar verildi

ABD'nin Teksas eyaletinin Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, rüşvet, soruşturmalara müdahale, kamu güveninin kötüye kullanılması gibi suçlamaların yöneltildiği Teksas Başsavcısı Ken Paxton'un görevinden ihraç edilmesini oyladı.

AA28 Mayıs 2023 Pazar 02:50 - Güncelleme:
ABD'de Ken Paxton'ın ihracına karar verildi
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Teksas Temsilciler Meclisi milletvekilleri, rüşvet, soruşturmalara müdahale ve kamu güveninin kötüye kullanılması gibi 20 farklı suçlamanın yöneltildiği, eyaletin adalet işlerinden sorumlu en yetkili ismi Paxton'un azledilmesine karar verdi.

Karar, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu meclisten 23 "hayır" oyuna karşı 121 "evet" oyuyla geçti.

Eyalet yasalarına göre, eyalet senatosunun hakkındaki suçlamalarla ilgili nihai kararı sonuçlanana kadar Paxton, görevinden uzaklaştırılmış oldu.

Paxton'un ihraç edilmesi için eyalet senatosundaki milletvekillerinin üçte ikisinin onayı gerekiyor.

- PAXTON'DAN KARARA TEPKİ

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Paxton, "hukuk ve etik dışı ve son derece adaletsiz" şeklinde tanımladığı karara tepki gösterdi.

Paxton, kararın "siyasi motivasyonlu" olduğunu savunarak, Teksas Temsilciler Meclis Başkanı Dade Phelan'ı suçladı.

"Sınırlarımızı güçlendirecek, seçimlerimizi koruyacak ya da Çin Komünist Partisinin Teksas topraklarını satın almasını engelleyecek kritik yasalar çıkarmak yerine, yasama oturumunun son günlerini beni karalayarak geçirmeyi seçtiler." diyen Paxton, Demokratlar ve "liberal Cumhuriyetçilere" de yüklendi.

Paxton, Teksas Senatosundan "adil bir kararın" çıkacağına güvendiğini aktardı.

Başsavcı Paxton'a yöneltilen suçlamaların çoğu gayrimenkul yatırımcısı Nate Paul'la olan ilişkisiyle ilgili. Paul'ün, geçmiş yıllarda Paxton'ın kampanyasına yaptığı bağışıyla ilgili FBI'ın yürüttüğü bir soruşturmaya, Başsavcı'nın müdahale etmesini istediği öne sürülüyor.

Bunun üzerine Paxton'ın da Paul lehine soruşturmaya müdahil olmaya çalıştığı iddia ediliyor.

  • teksas
  • Ken Paxton

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