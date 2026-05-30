ABD'de ''Keşm Adası'' suskunluğu! İran görüntüleri yayımladı

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait mini insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi. Düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

ABDULLAH POLAT30 Mayıs 2026 Cumartesi 07:57
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ay aşkın süredir devam ederken ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor, zaman zaman tansiyon yükseliyor.

İRAN BASINI: KEŞM ADASI ÇEVRESİNDE ABD-İSRAİL'E AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Ordunun hava savunması tarafından Keşm yakınlarında düşman bir Amerikan-Siyonist mini insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından, başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildi." ifadeleri yer aldı.

Düşürülen İHA'nın enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

04:09 Beyaz Saray, dün gerçekleştirilen İran toplantısına ilişkin, Başkan Donald Trump'ın "yalnızca ABD için iyi olan" ve "ABD'nin kırmızı çizgilerini karşılayan" bir anlaşma yapacağını bildirdi.

00:00 İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait mini insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

