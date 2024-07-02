İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7036
  • EURO
    35,1141
  • ALTIN
    2447.44
  • BIST100
    10369.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kıyıya vuran 100'den fazla yunus için ekipler seferber oldu: Yorucu bir müdahaleydi
Dünya

ABD'de kıyıya vuran 100'den fazla yunus için ekipler seferber oldu: Yorucu bir müdahaleydi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde sahile vuran 100'ü aşkın yunus, Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) gönüllüleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 13 yunusun öldüğünü açıklarken, sağlık durumu kötü olan bir yunusun ise uyutulduğu ifade edildi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 10:34 - Güncelleme:
ABD'de kıyıya vuran 100'den fazla yunus için ekipler seferber oldu: Yorucu bir müdahaleydi
ABONE OL

IFAW'dan yapılan açıklamada, Massachusetts eyaletindeki Cape Cod Yarımadası kıyılarına vuran "Atlantik beyaz yanlı yunuslarının" bölge sakinleri tarafından bulunmasının ardından hayvan kurtarma ekiplerine haber verildiği belirtildi.

13 YUNUS ÖLDÜ

Yaklaşık 25 IFAW personeli ve 100 gönüllüden oluşan ekibin saatler süren çalışmaları sonucu 100'den fazla yunusun kurtarıldığı ve denize döndürüldüğü kaydedilen açıklamada, 13 yunusun öldüğü ve sağlık durumu kötü olan bir yunusun uyutulduğu aktarıldı.

Yunusların denizdeki gelgit değişiklikleri neticesinde karaya vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

"YORUCU BİR MÜDAHALEYDİ"

IFAW yetkililerinden Misty Niemeyer, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin bölgedeki sert çevre koşulları ve yunusların geniş alana yayılmış olması gibi birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Niemeyer, "Güneş altında 12 saat süren yorucu bir müdahaleydi. Ancak ekibimiz çeşitli zorlukların üstesinden gelerek yunusları hayata döndürmeyi başardı." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.