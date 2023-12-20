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Dünya

ABD'de Kongre baskını davası durulmuyor: Aşırı sağcı lidere 40 ay hapis

ABD'de aşırı sağcı 'Proud Boys' adlı grubun eski liderlerinden Charles Donohoe, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol aldığı gerekçesiyle 40 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 04:17 - Güncelleme:
ABD'de Kongre baskını davası durulmuyor: Aşırı sağcı lidere 40 ay hapis
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Washington DC'de görülen duruşmada, yargıç Timothy Kelly, Donohoe'nin 6 Ocak Kongre baskınında işlediği iki farklı suçtan dolayı suçlu olduğuna hükmetti. Donohoe'ye 40 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada, baskında zarar gören ve hayatını kaybeden Amerikalıların ailelerinden özür dileyen Donohoe, karıştığı eylemlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Mart 2021'de tutuklanan ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Donohoe'nin, cezaevinde kaldığı süre de göz önünde bulundurularak ilerleyen aylarda cezasını doldurup hapisten çıkacağı kaydedildi.

6 Ocak Kongre baskınını organize ettiği iddiasıyla "Proud Boys" grubunun eski lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

  • Proud Boys lideri
  • Charles Donohoe
  • Kongre baskını

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