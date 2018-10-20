Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de kongre üyesinden Trump'a 'elçiyi çek' çağrısı

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Coffman, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan’ı kınarken, ABD’nin Riyad’da vekaleten görev yapan büyükelçisini geri çekmesi gerektiğini belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Coffman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan’ı kınarken, ABD’nin Riyad’da vekaleten görev yapan büyükelçisini geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamalara, ABD'de Kongre üyeleri tepki göstermeye devam ediyor.

Kongrede Colorado temsilcisi olarak görev yapan Coffman, Kaşıkçı olayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. "Bizim ülkemiz, değerler üzerine kurulmalıdır ve müttefiklerimizden insan haklarını saygı göstermelerini istemeliyiz." ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Suudi yönetimini kınadığını kaydetti.

Coffman, şu ifadeleri kullandı:"ABD ve diğer bütün ülkeler Kaşıkçı’nın ölümünden dolayı Suudi Arabistan’ı kınamalıdır ve diplomatik baskı uygulamalıdır. Başkan Donald Trump’a, Riyad’da görev yapan ve Kongre tarafından onaylanmayı bekleyen geçici elçiyi geri çağırması için çağrı yapıyorum.”

Kongrenin İstihbarat Komitesinde görev yapan California Temsilcisi Adam Schiff de Trump yönetimine Suudi Arabistan'a karşı adım atması çağrısında bulunmuş ve gerekli adımın yönetim tarafından atılmaması durumunda Kongrenin devreye gireceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir SUV nasıl tasarlanır?

Bir SUV nasıl tasarlanır?

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA