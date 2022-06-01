İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2022 Çarşamba / 2 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4386
  • EURO
    17,6547
  • ALTIN
    968.247
  • BIST100
    2583.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de korkunç olay! Oyun oynayan çocuğa dağ aslanı saldırdı
Dünya

ABD'de korkunç olay! Oyun oynayan çocuğa dağ aslanı saldırdı

ABD'nin Washington eyaletinde 9 yaşındaki küçük kız, kamp yapılan yerde arkadaşlarıyla saklambaç oynarken 28 Mayıs günü dağ aslanı olarak bilinen bir pumanın saldırısına uğradı. Yüzü dahil olmak üzere vücudunun üst tarafından feci şekilde yaralanan küçük kız, saldırıdan şans eseri sağ kurtuldu.

DHA1 Haziran 2022 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
ABONE OL

Washington eyaletindeki Stevens Bölgesi'nde 28 Mayıs Cumartesi günü kilise kampında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki Lily A. Kryzhanivskyy'ye, bir dağ aslanı saldırdı. Saldırı sırasında yüzü ve vücudunun üst kısmından ağır yaralanan küçük kız, hızlı müdahaleyle hastaneye kaldırıldı. Eyalet vahşi yaşam yetkilileri, tüm vücuduna ve özellikle yüzüne yüzlerce dikiş atılan küçük kızın şans eseri ve hızlı müdahale sayesinde kurtulduğunu belirtti.

'ÖLÜ NUMARASI YAPMAYIN'

Yetkililer, saldıran dağ aslanının genç bir erkek olduğunu ve yapılan testlerde kuduz olmadığını belirtti. Dağ aslanı olay yerinde öldürüldü. Yetkililer, kampçıları uyararak dağ aslanı ile karşılaşıldığında asla kaçılmaması gerektiğini belirterek; göz teması kurup yavaş bir şekilde geri geri yürünmesini istedi. Uyarı açıklamasında "Hayvan size yaklaşırsa, mümkün olduğunca cüsseli görünmeye çalışın. Bir kayanın üzerinde durun ve ellerinizi başınızın üzerine koyun. İddialı olun ve bağırın, ona taş veya başka nesneler atın. Saldırırsa, savaşın, pumalara (dağ aslanı) ölü numarası yapmayın" ifadeleri kullanıldı.

  • dağ aslanı
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.