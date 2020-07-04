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Dünya

ABD'de korkunç olay! Süratle gelen araba göstericilerin arasına daldı

ABD'de BLM protestolarının yapıldığı Seattle'da, yolu kapatan araçların etrafında dolaşan bir otomobil, hızla iki protestocuya çarptı

star.com.tr04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:29 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 18:49
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ABD'de devam eden Black Live Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) protestoları sırasında korkunç bir olay yaşandı.

Washington eyaletindeki Seatle kentinde, bir yolda süratle ilerleyen bir sürücü, yola kapatan araçların etrafından dolaşmaya çalışırken 2 göstericiye hızla çarptı.

Göstericileri metrelerce savuran sürücü, biraz ileride durduktan sonra, bazı göstericilerin araca yönelmesi üzerine, olay yerinen hızla uzaklaştı.

Göstericiler aracın plakasını polise bildirdikten sonra, sürücü kısa sürede yakalandı.

Olaya ilişkin Washington Eyalet Polisi Sözcüsü Trooper Rick Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayda hayati tehlikesi süren 1 kişinin Harborview tıp merkezine götürüldüğünü söyledi.

George Floyd'un ölümünün ardından ABD genelindeki protestolarda benzer olaylar yaşandı. Bu olaylardan birinde, bir yakıt kamyonu sürücüsü, aracıyla göstericilerin arasına dalmıştı.

star.com.tr

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