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Dünya

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 490 arttı.

DHA17 Nisan 2020 Cuma 09:20 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 09:20
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Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD’de virüsten etkilenenlerin sayısı son 24 saatte 33 bin 862 artarak 678 bin 210’a ulaştı. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 6 bin 87 artarak 34 bin 641’e yükseldi çıktı.

NEW YORK’TA 24 SAATTE 11 BİNDEN FAZLA VAKA

ABD’nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı son 24 saatte 11 bin 550 kişi artarak 226 bin 198’e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 saatte 4 bin 520 kişi artarak 16 bin 106’ya yükseldi.

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