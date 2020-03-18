İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4001
  • EURO
    7,0684
  • ALTIN
    314.819
  • BIST100
    86777.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de koronavirüs etkisiyle silah satışları arttı
Dünya

ABD'de koronavirüs etkisiyle silah satışları arttı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından silah satışlarında hızlı bir artış görüldü.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 07:31 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 07:31
ABONE OL

Kovid-19 vakalarının yoğunlaştığı eyaletlerden biri olan New Jersey'de (NJ) bir silah satış mağazasında yönetici olarak çalışan Wayne Vide, AA muhabirine, son iki üç gündür mağazanın kapısında kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bu durumun normal olmadığını anlatan Vide, ‘’Sanırım insanlar şu sıralar belirli hizmetlerin kesileceğinden endişe duyuyor, evlerini ve ailelerini nasıl koruyacakları konusunda korku yaşıyor. Bunun için silah alımına yöneliyorlar. En çok satılan silahlar ev korumaya yönelik olanlar.’’ dedi.

Vide, silah stoku yapılmaması için satışlarda sınırlamaya gittiklerini ifade etti.

Virüs salgını vakasının 70’e yaklaştığı Virginia eyaletinde de silah satışları büyük oranda arttı.

Kovid-19’un yoğun görüldüğü bölgelerde silah mağazalarının önünde kuyruklar oluştu.

Silah Şiddetini Önleme Kampanyası Başkanı Kris Brown, yaptığı açıklamada, silah satışlarının artışıyla birlikte oluşacak potansiyel tehlikelere işaret etti.

Brown, ‘’Salgın paniği ile yapılan silah alımlarından kaynaklı ölümlerde trajik bir artış yaşanabilir. Silah sahiplerinin yüzde 40’ı, silahlarını evde kilitsiz bir ortamda saklıyor. Bu durum kaza ölümlerine davetiye çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tüketici İlişkileri (Consumer Affairs) isimli kurumun internet sayfasında yer alan bilgilendirmeye göre internet üzerinden silah satışı yapan Ammo.com sitesinin son 11 gündeki satışları yüzde 68 arttı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Güzelliğiyle cezbediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme
F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

F-35 motoru için 320 milyon dolarlık yeni sözleşme

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi
Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

ABD ve Çin, Türk şirketinin peşinde! Koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandı
ABD ve Çin, Türk şirketinin peşinde! Koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandı

ABD ve Çin, Türk şirketinin peşinde! Koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandı

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.