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Dünya

ABD'de koronavirüs hastası mahkum idam edildi

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan idam mahkumunun cezasının infaz edildiği bildirildi.

AA15 Ocak 2021 Cuma 09:53 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 09:53
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Virginia eyaletinin Richmond kentindeki bir uyuşturucu çetesinin lideri olarak çok sayıda cinayeti azmettirmekle suçlanarak 1992'de idama mahkum edilen Corey Johnson'ın (52) cezası, bu sabah Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki federal cezaevinde infaz edildi.

Avukatları Johnson'ın Kovid-19'a yakalanması nedeniyle cezasının ertelenmesini talep etmiş fakat Yüksek Mahkeme talebi reddetmişti.

Jonhson'ın ardından cezası cuma günü infaz edilecek Dustin Higgins adlı mahkum, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın gelecek haftaki yemin töreni öncesinde idam edilecek son hükümlü konumunda bulunuyor.

İdam cezasına karşıtlığıyla bilinen Biden'ın cezaların infazında daha temkinli olacağı tahmin ediliyor.

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