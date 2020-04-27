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Dünya

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bini geçti.

DHA27 Nisan 2020 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:51
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Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 55 bin 415’e yükselirken, virüsten etkilenen kişilerin sayısı ise 987 bin 322’ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 118 bin 781 kişinin koronavirüs tedavisi olumlu sonuçlandı.

TRUMP : TARİHİN EN ÇALIŞKAN BAŞKANIYIM

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından, “Beni tanıyan ve ülkemizin tarihini bilen insanlar tarihin en çalışkan başkanı olduğumu söylüyorlar. Bunu bilmiyorum ama çok çalışkan biriyim ve muhtemelen tarihteki herhangi bir başkandan daha fazla şey yaptım. Yalan Haberler bu durumdan nefret ediyor!” açıklamasını yaptı.

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