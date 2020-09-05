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Dünya

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 192 bin 146'ya çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı. En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 91 bin 801 vakayla Brezilya, 4 milyon 34 bin 339 vakayla Hindistan izliyor.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 16:59 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 17:01
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 54 bin 102 artışla 6 milyon 390 bin 240'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 636 bini, yapılan test sayısı ise 85 milyon 900 bini geçti.

- ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 91 bin 801 vakayla Brezilya, 4 milyon 34 bin 339 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 731 bin 453 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 661 bin 505 vakayla Teksas ve 640 bin 211 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 65 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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