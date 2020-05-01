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Dünya

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine yaklaştı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 63 bin 972'ye ulaştı.

AA01 Mayıs 2020 Cuma 17:58 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 17:58
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Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 99 bin 275'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 972'ye yükseldi.

ABD'yi, 239 bin 639 vakayla İspanya, 205 bin 463 vakayla İtalya ve 171 bin 253 vakayla İngiltere takip ediyor.

- SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 310 bin 839 vaka ve 23 bin 780 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York'u 118 bin 652 vakayla New Jersey ve 62 bin 205 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 416 bin 393 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, iyileşen hasta sayısı da 156 bin 89'a çıktı.

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