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Dünya

ABD'de koronavirüs salgınından dolayı can kaybı 797'ye çıktı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 797'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 55 bin 222'ye ulaştı.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 09:31 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 09:33
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ABD'de devam eden koronavirüs salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 797’ye yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 55 bin 222’ye ulaştı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ulusal muhafızların sokağa indiği New York’ta vaka sayısı 26 bin 376’ya yükseldi, ölü sayısı ise 268 olarak açıklandı. Salgının etkili olduğu bir başka eyalet Washington’da vaka sayısı 2 bin 472 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 125’e yükseldi. California eyaletinde ise yeni vaka sayısı 2 bin 628’e yükselirken, eyalette koronavirüs salgınından ölenlerin sayısının 54’e çıktı.

NEW YORK’TAN AYRILANLAR İÇİN 14 GÜNLÜK KARANTİNA ÇAĞRISI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in öncülüğünde oluşturulan koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele kurulunun Beyaz Saray’daki günlük yapılan basın toplantısında konuşan Doktor Deborah Birx, virüsün yayılmasını engellemek için New York’tan ayrılanlar ile New York’ta yaşayanların 14 gün boyunca kendi kendini karantinaya almalarını istedi.

Dr. Birx, New York ve New York metro bölgesi hakkında derin endişe duyduklarını ifade ederek tüm vakaların yaklaşık yüzde 56’sın metro alanlarında çıktığını söyledi.

Dalgalar mendireği aştı

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