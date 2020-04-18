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Dünya

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 86'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:06 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:06
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