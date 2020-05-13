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Dünya

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bin 987'ye ulaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1931 artarak 81 bin 987'ye ulaştı.

AA12 Mayıs 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:45
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