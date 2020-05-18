İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8867
  • EURO
    7,4736
  • ALTIN
    384.517
  • BIST100
    101869
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 996'ya yükseldi
Dünya

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 996'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02
ABONE OL

TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.