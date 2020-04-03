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Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 57'ye, vaka sayısı 245 bin 559'a yükseldi

ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 6 bin 57'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 245 bin 559'a yükseldi.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 10:25
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 920 kişi artarak 6 bin 57’ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 28 bin 838 kişi artarak 245 bin 559’a çıktı.

TRUMP’IN İKİNCİ KORONAVİRÜS TESTİ DE NEGATİF ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci koronavirüs testinin sonucu da negatif çıktı. Trump, koronavirüs için ilk yaptırdığı testin negatif çıkmasının ardından hiçbir semptom göstermediğini yine de ikinci testi yaptırmak istediğini açıklamıştı.

CUOMO: NEW YORK’UN ÜÇ ŞEYE İHTİYACI VAR

New York Eyalet Valisi Andrew Cuomo sosyal medya hesabı üzerinden, “New York’un üç şeye ihtiyacı var: Yatak, personel ve malzeme” açıklamasını yaptı.

DSÖ'den Türkiye'ye büyük övgü: Uygulamaları emsalsiz

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