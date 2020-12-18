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Dünya

ABD'de Kovid-19 aşısı dağıtılmaya başladı

ABD'de Pfizer'in Kovid-19 aşılarının dağıtımına devam ediliyor.

AA18 Aralık 2020 Cuma 00:17 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 00:17
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ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içinde dağıtıma çıkmasıyla birlikte yaklaşık 184 bin doz aşı sevk edildi ve ülkenin 50 eyaletine dağıtıma başlandı. Kamu Sağlığından yapılan açıklamaya görei Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde yer alan tüm hastanelere bu hafta ilk aşama olarak 17 bin 550 doz aşı dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 39 bin dozluk aşının dağıtımının ise gelecek hafta itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Santa Clara Valley Sağlık Merkezi'ne aşılar, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

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