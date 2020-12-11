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Dünya

ABD'de Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de yapılan son resmi açıklamalara göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.

AA11 Aralık 2020 Cuma 18:25 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 18:25
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 992 artarak 299 bin 877'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 221 bin 675 artışla 16 milyon 55 bin 427'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 992 artarak 299 bin 877'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 339 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 215 milyon 186 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 486 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 410 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 94 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 326 ile ilk sırada yer alan New York, 782 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 807 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 783 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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