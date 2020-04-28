AA 28 Nisan 2020 Salı 17:48 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:53

New York Times'ın haberine göre, Cedars-Sinai Tıp Merkezi ve Stony Brook Üniversitesi Rönesans Tıp Okulunun planladığı iki klinik deneyde, Kovid-19 hastası olduğundan şüphelenilen veya virüsü taşıdığı doğrulanan erkeklere, kadınlarda yüksek seviyelerde bulunan östrojen ya da progesteron hormonları verilecek.

Stony Brook Üniversitesi Rönesans Tıp Okulundaki klinik deneye yüksek ateş, solunum sıkıntısı veya zatürre belirtileri gösteren 18 yaş üstü erkekler ile menopoza girmiş 55 yaş üstü kadınlardan oluşacak 110 hasta katılacak.

Katılımcıların yarısına bir hafta süreyle östrojen bandı takılacak, diğer yarısına standart tedavi uygulanacak.

Cedars-Sinai Tıp Merkezi'ndeki klinik deneyde de iltihaplanmayı engelleyen özelliklere sahip progesteron hormonu, hafif ve orta dereceli Kovid-19 enfeksiyonu görülen 20 erkek üzerinde test edilecek.

Bu kişilere 5 gün süreyle günde 2 defa progesteron iğnesi vurulacak ve sonuçlar kontrol grubundaki 20 kişiyle karşılaştırılacak.

- Kovid-19 daha çok erkekleri vuruyor

Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından bu yana dünya çapında erkek hastaların daha çok yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu veya virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

ABD'nin New York kentinde de nisan başı itibarıyla Kovid-19 yüzünden ölen erkeklerin oranının, kadınların yaklaşık iki katı olduğu ifade ediliyor.

Östrojen ve progesteronun, kadınların bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını, bağışıklık sisteminin zarar verici boyuttaki tepkilerine ve enfeksiyonlara karşı da özel bir direnç geliştirmesini sağladığı düşünülüyor.

Daha önce yapılan bir araştırmada, fazladan östrojenin, Kovid-19 enfeksiyonu hafiflemeye başladığında hasar gören dokuların onarılmasına ve virüsün vücuttan temizlenmesine yardım edebileceği gözlenmişti.