İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1702
  • EURO
    20,9823
  • ALTIN
    1214.88
  • BIST100
    4910.08
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona eriyor
Dünya

ABD'de Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona eriyor

ABD Senatosu, Kovid-19 salgınıyla ilgili ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

AA30 Mart 2023 Perşembe 17:55 - Güncelleme:
ABD'de Kovid-19 kaynaklı acil durumu sona eriyor
ABONE OL

ABD Senatosunda, 2020'de ilan edilen Kovid-19 salgınına dair ulusal acil durumun sonlandırılmasına ilişkin Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği yasa tasarısı oylandı.

Tasarı, 23 "hayır" oyuna karşı 68 "evet" oyuyla kabul edildi.

Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer, ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarıyı veto etmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ve "kamu sağlığı acil durumu" halinin "sağlık sistemlerinde karmaşa ve belirsizliklerin önüne geçmek için" 11 Mayıs'ta kaldırılacağını duyurmuştu.

  • Kovid-19
  • ABD Senatosu
  • acil durumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.