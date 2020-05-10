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Dünya

ABD'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 80 bini aştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 17:00 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 17:11
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

Kovid-19 salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1417 artarak 80 bin 56'yı buldu.

Salgında ABD'yi 264 bin 663 vakayla İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin 260 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

- SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York eyaleti, 343 bin 709 vaka ve 26 bin 598 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 137 bin 85 vakayla New Jersey ve 76 bin 743 vakayla Massachusetts izliyor.

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