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Dünya

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 10 bin 755'e, ölü sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 20:55
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Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Kovid-19 ile bağlantılı teyit edilen vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Bugün elde edilen son güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 10 bin 755, ölü sayısı 154 oldu.

Hafta başından itibaren ülke genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandığına dikkat çekildi.

Çin, İtalya, İran, İspanya ve Almanya'dan sonra ABD, dünyada en fazla Kovid-19 vakası görülen 6. ülke konumunda bulunuyor.

ABD'DE KOVİD-19 VAKALARININ YARIDAN ÇOĞUNU 54 YAŞ ALTI HASTALAR OLUŞTURUYOR

Öte yandan, ABD’de yeni tip koronavirüs salgınına yakalananların yüzde 52’si ile bunlardan hastaneye kaldırılanların yüzde 39’unun 54 yaş altı olduğu belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından ülkedeki ilk 2 bin 449 vakadan elde edilen verilere göre, virüsün sadece yaşlı nüfusu değil, genç nüfusu da önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekildi.

CDC raporunda, 21 Şubat ile 16 Mart arasında virüse yakalanan 2 bin 449 vakanın yüzde 52’sinin 54 yaş altı olduğu belirtilirken, 54 yaş altı vakalardan hastaneye yatırılanların oranının ise yüzde 39 olduğu kaydedildi.

Columbia Üniversitesi Mailman Halk Sağlığı Okulu Profesörü Stephen S. Morse, herkesin bu rakamlara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Salgından sadece yaşlılar etkilenmiyor, 20 yaş ve üstü insanlar da var. Genç ve sağlıklı olduklarını düşünüyor olsalar bile dikkatli olmaları lazım.” ifadesini kullandı.

Raporda, 54 yaş üstü virüs taşıyıcı hastalarda ölüm riskinin daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

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