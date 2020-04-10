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Dünya

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinden çekilen görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi.

DHA10 Nisan 2020 Cuma 10:13 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:13
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New York’taki parklara defin planının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Hart Island’ta toplu mezarları gösteren uzaydan çekilmiş görüntülerle birlikte dronla çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgının dünya genelinde etkisini artırırken, ABD’nin New York kentinde kendini daha da sert şekilde gösteriyor. Dün 24 saat içerisinde salgında 824 ölüm bildiren New York kentinde Hart Island’da cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarları gösteren görüntüler yayınlandı. Görüntülerinde, New York’ta salgından vefat eden fakir ve kimsesizlerin yan yana gömüleceği yerler olduğu belirtilen mezarların, savaş durumunu andıran siperlerler görülüyor.

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