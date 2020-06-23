ABD'de Kovid-19 vakalarında ''rahatsız edici artış'' uyarısı

AA 23 Haziran 2020 Salı 22:34 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 22:34

Aynı zamanda Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Fauci, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından düzenlenen oturumda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Fauci, ABD'deki Kovid-19 kaynaklı vaka oranlarına değinerek, salgının oluşturduğu tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Halkın gerekli tedbirleri bırakmaması gerektiğini ifade eden Fauci, özellikle kalabalık ortamlardan uzak durulmasının önemini yineledi.

Fauci, özellikle siyasi miting veya protestolara katılan bireylerin bu aşamada "büyük bir risk aldığını" vurguladı.

Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu ülkenin güney kesimlerindeki eyaletlerde Kovid-19 vakalarında "rahatsız edici bir artış" olduğuna dikkati çeken Fauci, "New York eyaletinde azalan vakaların bazı eyaletlerde artması, Kovid-19 virüsünün toplu bulaştığını gösteriyor. Bu durumdan oldukça endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Fauci, aşıya ilişkin bir soru üzerine, araştırma ve çalışmaların ara vermeden devam ettiğini ancak aşının hazır olmasının yıl sonunu bulacağını kaydetti.

Aşı konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Fauci, "Bunun için ise bilim adamlarının açıklamalarını beklemek zorundayız. Bir aşının gerçekten güvenli ve etkili olduğunu bilmeden bir sonuca atlarsak büyük hayal kırıklığı yaşayabiliriz." diye konuştu.

Dün ABD'li yetkililer, normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette Kovid-19 vaka sayısında artış gözlemlendiğini açıklamış, bu bölgelerde görülen artışta sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan gençlerin büyük rol oynadığını belirtmişti.

Teksas Valisi Greg Abbott, mart ve nisan ayı başındaki duruma kıyasla büyük bir fark gözlemlediklerini ve artık Teksas'taki bazı bölgelerde tespit edilmiş vaka sayısının çoğunu 30 yaş altı gençlerin oluşturduğunu ifade etmiş, Florida Valisi Ron DeSantis ise Florida'da 20-30 yaş aralığında bulunan genç nüfustaki pozitif vakaların yaşlılara oranla yoğun artış gösterdiğini kaydetmişti.