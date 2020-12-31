İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2020 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4403
  • EURO
    9,1168
  • ALTIN
    454.451
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Dünya

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

ABD'de tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 351 bine yaklaştı.

AA31 Aralık 2020 Perşembe 18:12 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:12
ABONE OL

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 304 artarak 350 bin 908'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 246 bin 180 artışla 20 milyon 225 bin 939'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 304 artarak 350 bin 908 oldu.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyonu aşarken, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 251 milyon 819 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede California eyaleti 2 milyon 268 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 759 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 306 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 37 bin 868 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 267 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 619 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.