ABD'de kritik seçim! ''Tercihimizi Türkiye'yle ilişkiler belirleyecek''

Amerikalı seçmen, hafta içinde ABD Senatosunun yüzde 35'i ve Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamının yeniden belirlenmesi için oy kullanmaya hazırlanırken, daha önce ABD siyasetinin iki kanadına da oy veren New Jerseyli Türk seçmenlerin bir kısmı ülke ekonomisinin gidişatını, bir kısmı ise Washington'daki mevcut yönetimin Türkiye'ye karşı uyguladığı politikaları dikkate alacağını belirtti.

New Jersey'de Türk toplumunun merkezi konumundaki Paterson kentinde yaşayan Türkler, yaklaşan seçimleri çok yakından takip etmeseler de salı günü sandık başına giderek oylarını kullanacaklarını söyledi.

Amerikan siyasetinde Demokrat kanadın ağırlıkta olduğu New Jersey eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde aradaki farkı azaltan Cumhuriyetçi Partinin ara seçimlerde oylarını daha da artırması bekleniyor.

- "TÜRK TOPLUMU SEÇİMLERDE VARLIĞINI DAHA FAZLA HİSSETTİRMELİ"

Türk toplumunun seçimlere daha fazla ilgi duyması gerektiğini ifade eden Patersonlu Türk iş adamı Hüseyin Bayram, "Yıllardır bu alanda bir altyapı oluşturmak adına yol katettik ancak günün sonunda siyasetçiler onların karşısına çıkardığınız kalabalığın sayısıyla ilgileniyorlar. Kayıtlara bakarak hangi toplumun ne oranda oy verdiğini görebiliyorlar. Biz de daha çok oy kullanarak seçimlerdeki varlığımızı hissettirmeliyiz." dedi.

Paterson Belediyesinde kültür elçiliği ve komisyon üyeliği görevlerini üstlenen Bayram, Amerikan halkının ilgisinin daha fazla olduğu için "kıran kırana geçecek bir seçim" olacağını, New Jersey'de Demokratlar ağırlıkta olsa da bölgedeki Türk toplumunun siyasetin iki kanadına da ilgi duyduğunu ifade etti.

Eyalet genelinde Cumhuriyetçi Partinin güçlü adaylar çıkardığını ve ara seçimlerde "sürpriz" yapabileceğini belirten Bayram, Cumhuriyetçi seçmenin de hafta içinde yapılacak seçimde sandığa gitme oranının eskisine nazaran daha yüksek olacağı yönünde kamuoyunda bir beklenti olduğunu anlattı.

Bayram, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip ara seçimlerin, bazı eyaletlerde vali, şerif ve bölge savcısı gibi önemli yerel yöneticilerin de oylanacağı bir karar günü olması dolayısıyla ayrı bir önem taşıdığını ve Türk vatandaşları için de "daha fazla muhatap olduğu yerel yönetimlerle bağının güçlenmesi için şans teşkil ettiğini" vurguladı.

- BÖLGEDEKİ TÜRK TOPLUMU SİYASETE MESAFELİ

Paterson kentinde yaşayan Türk toplumunun bir kısmı yaklaşan seçimlere pek ilgi duymazken, bir kısmı ise gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türk vatandaşlarının çoğu ABD siyasetine yeterince ilgi duymadıklarını ve bu konuda gerekli bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bazı esnaf ve çalışanlar, yoğun mesaileri nedeniyle siyasi faaliyetlere katılmaya ve gündemi takip etmeye vakit ayıramadıklarını söyledi.

Restoran işletmecisi Vedat Çubukçu, AA muhabirine, ABD siyasetinin Türkiye'den çok farklı olduğunu ve insanların çok fazla politik olmadığını dile getirerek seçmen için siyasetin daha çok seçim günü oy kullanmaktan ibaret olduğunu fakat bunun dışında siyasetle doğrudan ilgilenen insanların ise "daha aktif çalışmalarda yer aldığını" ifade etti.

Çubukçu, Paterson'da yaşayan Türk toplumunun daha çok siyasetin Demokrat kanadında yer aldığını, göçmen politikalarındaki ılımlı yaklaşımdan dolayı kendisinin de Demokrat partiye oy vereceğini ve çok çekişmeli bir mücadele sonunda Demokrat Partinin oyların çoğunu alacağına inandığını kaydetti.

- TÜRK KAHVEHANESİNDE ÖNCE FUTBOL SONRA SİYASET

Paterson'un merkezinde yer alan Main Sokağı'ndaki Türk kahvehanelerinde ise gündemin en önemli maddesini Türkiye'de oynanan Spor Toto Süper Lig maçları oluştururken, maç sonrası siyaset az da olsa masalarda konuşulan konular arasındaydı.

Hafta sonları maç seyretmek ve arkadaşlarıyla bir araya gelmek için Türk kahvehanelerine geldiğini belirten Türk vatandaşı Halis Çarıkçı, Paterson kentinin Türkiye'den farkı olmadığını ifade etti.

ABD'ye 14 yıl önce geldiğini söyleyen Konya doğumlu Çarıkçı, Demokrat hükümetin Türkiye'ye karşı politikalarını beğenmediğini, oy kullanması durumunda bu yüzden mevcut yönetime oy vermeyi düşünmediğini ve Türklerin bu yüzden daha çok eski ABD Başkanı Donald Trump'a oy vereceklerini düşündüğünü söyledi.

Ekonomik anlamda da Demokrat yönetimi başarılı bulmadığını ifade eden Çarıkçı, "Enflasyon burada da çok fazla arttı. Eskiden 100 dolara buzdolabımızı dolduruyorduk. Şimdi ancak iki poşet mal alabiliyorsun." diye konuştu.

Türk kahvehanesinin bir diğer müdavimi Tuncay Göçenler de ara seçimlerle ilgili soruya, "Ben oy kullanmayacağım ama Trump alır bu sefer. Çünkü Biden ekonomiyi epey bozdu." diye cevap verdi.

İzmit'ten ABD'ye geldiğini ve tır şoförlüğü yaptığını söyleyen Göçenler, benzin fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artışı, "New Jersey'den California arası gidiş-dönüş eskiden 4-5 bin dolar benzin yetiyordu, şimdi 10 bin doları buluyor." sözleriyle eleştirdi.

Türkiye'den 1969'da gelerek ABD'ye yerleştiğini ifade eden Selçuk Turan ise ara seçimlerde tercihini Demokratlardan yana kullanacağını ancak Amerikan siyasetinde bir Türk görmek istediği için Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya'dan Senato adayı Dr. Mehmet Öz'ü de desteklediğini belirtti.

"Dr. Öz kazanırsa ABD-Türkiye arasındaki uçak krizinin çözümüne katkısı olabilir, Türkiye hakkında doğru bilgileri aktarabilir." ifadelerini kullanan Turan, Demokratların ise Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayacağını, politikalarında bundan sonrası için düzelme olabileceğini belirtti.

Turan, seçmenlerin tercihinin en çok ekonomi ve güvenlik konularını etkileyeceğine inandığını söylerken, "Herkesin okula giden çoluğu çocuğu var. Çocuklarda bile silah var. Amerika gibi bir yerde bunların önlenmesi lazım." sözleriyle silah edinme yasasının revize edilmesi gereğine vurgu yaptı.

- SOKAKLARDA SEÇİM HAVASI YOK

Seçim için son birkaç güne girilmesine rağmen ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Paterson kentinin en işlek caddesi olan Main Street'te de bir tane bile parti bayrağı, afişi, veya siyasi lider portresi görmek mümkün değil.

Türk vatandaşlar, Amerikan siyasetinin Türkiye'den çok farklı olduğunu, seçim atmosferinin sokakta hissedilmediğini, afiş, bayrak benzeri propaganda araçlarının çok kullanılmadığını belirtti.

Türk seçmenler, bunun yerine siyasilerin kendilerine ulaşmak için daha çok cep telefonu ve posta yolunu tercih ettiğini söyledi.

- 8 KASIM ARA SEÇİMLERİ

Amerikalılar, 8 Kasım ara seçimlerinde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

6 yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da üyelerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.