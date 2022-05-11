İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,3024
  • EURO
    16,1782
  • ALTIN
    904.831
  • BIST100
    2490.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kriz patlak verdi! Daha önce piyasadan toplatılmıştı
Dünya

ABD'de kriz patlak verdi! Daha önce piyasadan toplatılmıştı

Beyaz Saray, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması üzerine ortaya çıkan tedarik krizinin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) 'gece gündüz' çalıştığını bildirdi.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 01:28 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı.

Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.

Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine, "FDA, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Psaki, FDA'in bebeklerin ve Amerikan halkının sağlığını korumak için Abbott'ın ürettiği mamaları toplattığına işaret ederek söz konusu krizin çözümü için FDA ve mama üreticilerinin birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.