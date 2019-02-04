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ABD'de küçük uçak bir evin üstüne düştü kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Güney California'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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