ABD'de küçük uçak bir evin üstüne düştü kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güney California'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.