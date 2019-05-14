23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0925
  • 6,8538
  • 254.49
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de kundaklanan camide hasar büyük

ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentinde kundaklama sonucu yanan Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinden yapılan açıklamada, dün Diyanet Cami'sinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yangının kundaklama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği, yetkililerin faillerin yakalanması ile ilgili çalışmaları sürdürdüğü ve para ödülü konulduğu kaydedildi.
 
Yangının caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başlayıp dış cepheden üçüncü kata kadar ulaştığı ifade edilen açıklamada, ''Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmamıştır. Ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Özellikle yangın söndürülmesi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği gözlemlenmiştir.'' ifadelerine yer verildi.
 

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'DEKİ CAMİNİN KUNDAKLANMASINA TEPKİ

 
Yaşanan bu olaydan New Haven başta olmak üzere ABD’deki Türk toplumunun derin üzüntü duyduğu kaydedilen açıklamada, ''Herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmayışı en büyük tesellimizdir. Yerel dini otoriteler ve ülke genelindeki Müslüman kurumlar başta olmak üzere pek çok yerden geçmiş olsun mesajları alınmıştır.'' denildi.
 
Açıklamada, gelişmelerin New York Din Hizmetleri Ataşeliği ve Washington Din Hizmetleri Müşavirliği başta olmak üzere ilgili misyonlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Bakan Ziya Selçuk’tan anlamlı anneler günü paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte başvuru için gereken şartlar

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte başvuru için gereken şartlar

ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü

ABD'de iki deniz uçağı havada çarpıştı: 5 ölü

'Biraz gönlüm kırıldı'

'Biraz gönlüm kırıldı'

ABD'de kundaklanan camide hasar büyük

ABD'de kundaklanan camide hasar büyük
 

POPÜLER HABERLER

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

2020 yılının en çok beklenen filmleri

2020 yılının en çok beklenen filmleri

Türkiye'de bir ilk... Geri sayım başladı

Türkiye'de bir ilk... Geri sayım başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA