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Dünya

ABD'de ''kurşuna dizme'' idam yöntemlerine eklendi

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 'kurşuna dizerek infaz' idam yöntemleri arasına eklendi.

AA03 Mart 2021 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:00
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Mahkumların kurşuna dizilerek infaz edilmesini öngören yasa tasarısı, senatodan oy çokluğuyla geçti.

Kurşuna dizerek infaz, zehirli iğne ile infazının yapılamaması durumunda elektrikli sandalyeye alternatif olarak idam yöntemleri arasına eklendi.

Güney Carolina'da mahkumların zehirli iğne ile elektrikli sandalye gibi idam yöntemleri arasında seçim hakları bulunurken, mahkumların zehirli iğneyle infazın mümkün olmadığı durumlarda bu yöntemi tercih ederek idamları erteletmeye çalıştığı belirtiliyor.

Vali Henry McMaster, temyiz hakları dolan ve idam cezaları onaylanan mahkumların infazlarının geciktiği gerekçesiyle senatoya idam yöntemlerinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

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