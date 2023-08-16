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Dünya

ABD'de mahkemesinden yalanlama: Belge gerçek değil

Eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde dördüncü davanın açıldığı Georgia eyaletindeki Fulton Bölge Mahkemesi, Trump'a yöneltilen suçlama başlıklarının bulunduğu belgenin dolaşıma girmesini 'kaza' diye nitelerken, bunun yalnızca sistem testi için kullanılan 'örnek kurmaca bir çalışma belgesi' olduğunu savundu.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 01:55 - Güncelleme:
ABD'de mahkemesinden yalanlama: Belge gerçek değil
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Fulton Katipliği, dün gün içinde Reuters haber ajansının, Fulton Bölge Mahkemesinin internet sitesinde yayımlandığını ve daha sonra "bir açıklama yapılmadan" kaldırıldığını iddia ettiği iki sayfalık belgeyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu "kazayı" öğrenen Yüksek ve Sulh Ceza Mahkemeleri Fulton Bölge Katibi Che Alexander'ın söz konusu belgeyi derhal kaldırdığını ve ardından basını, gerçek olmayan "kurmaca" bir belgenin dolaşımda olduğu ve büyük jürinin hiçbir iddianameyi henüz iade etmediği yönünde bilgilendirdiği ifade edildi.

Büyük bir iddianamenin sisteme girilmesinde ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle sistemi test etmek üzere söz konusu belgenin yüklendiği belirtilen açıklamada, "Ne yazık ki örnek çalışma belgesi, iddianame gibi görünen ancak aslında yalnızca kurmaca bir belge olan dosyanın listelenmesine yol açtı." denildi.

Belgede dava numarası ve dosyalama tarihi olduğundan "resmi bir şey olmuş gibi görünse de" belgede resmi bir imza ya da mühür olmadığı vurgusu yapılan açıklamada, belgenin sadece bir test örneği olduğu savunuldu.

Açıklamada, gerçek iddianamenin saatler sonra kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilirken, hadisenin yol açtığı karmaşanın farkında ve son derece etkin, doğru ve şeffaf bir şekilde çalışmaya kararlı olunduğu mesajına yer verildi.

Ancak dün sosyal medyada çokça paylaşılan 14 Ağustos 2023 tarihli, Trump'ın adı ve soyadının bulunduğu belgede yer alan suçlama başlıkları eski Başkan'a yöneltilenlerle birebir aynıydı.

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