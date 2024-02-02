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Dünya

ABD'de mahkumlar hapishane görevlilerine saldırdı

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 200 mahkumun hapishane görevlilerine saldırması sonucu 8'i görevli 9 kişi yaralandı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 09:58 - Güncelleme:
ABD'de mahkumlar hapishane görevlilerine saldırdı
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California Ceza İnfaz Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, eyaletin güneyindeki Ironwood Eyalet Hapishanesinde "kaçak eşya" araması sırasında bir mahkum, görevliye kafa attı.

Ardından yaklaşık 200 mahkum, hapishane görevlilerine taşlar ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Görevliler, olayı kontrol altına almak için havaya ateş açtı ve "ölümcül olmayan" kimyasallarla mahkumlara müdahale etti.

Olayda yaralanan 8 hapishane görevlisi ile 1 mahkum, hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların durumları hakkında bilgi paylaşılmadı.

Şu ana kadar olaya karışan 30 mahkumun kimliği belirlenirken, soruşturma sürüyor.

Los Angeles'ın doğusunda 1994'te açılan Ironwood Eyalet Hapishanesinde yaklaşık 2 bin 500 mahkum bulunuyor.

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