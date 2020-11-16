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Dünya

ABD'de mahkumlar saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri taşıyor!

ABD'de rekor seviyeye çıkan koronavirüs nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumlar, saati 2 dolara koronavirüsten ölenleri mobil morglara taşıyor.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:25
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ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan koronavirüs ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, koronavirüste ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardınndan bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285'e ulaştı.

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