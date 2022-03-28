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Dünya

ABD'de marihuana hazırlığı! Yasallaşıyor

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımını yasallaştıran bir yasa tasarısını bu hafta onaylamaya hazırlanıyor.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 17:44 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 18:01
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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu bu hafta marihuana kullanımının yasallaştırılmasına ilişkin tasarıyı oylayacak.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de buna destek veriyor.

Tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda yasallaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına yasal olarak izin veriyor.

  • ABD Temsilciler Meclisi
  • marihuana

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