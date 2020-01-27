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Dünya

ABD'de mavna çeken gemiler çarpıştı: 3 kişi kayboldu

ABD'deki Mississippi Nehri'nde mavna çeken iki geminin çarpışması sonucu 3 kişi kayboldu.

AA27.01.2020  10:29 - Güncelleme: 27.01.2020  10:29

Sahil Güvenlikten yapılan basın açıklamasında, ABD'nin Louisiana eyaletinin Luling bölgesi yakınlarında Mississippi Nehri'nde mavna çeken iki geminin çarpıştığı bildirildi.

Açıklamada, kazada batan "RC Creppel" adlı gemideki 4 denizciden birinin çevredeki kayıkçılar tarafından kurtarıldığı ancak 3 denizciden haber alınamadığı aktarıldı.

Kaybolan gemicilerin kimliklerinin belirtilmediği açıklamada, kaza nedeniyle havaya düşük miktarda zehirli buhar sızmış olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, nehrin kazanın meydana geldiği bölümünün gemi trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

- MAVNALARDA SÜLFÜRİK ASİT TAŞIYORDU

Yarbay Robert Trevino, basın toplantısında, "RC Creppel"in sülfürik asit taşıyan iki mavnayı ittiğini ancak çarpışmadan sonra mavnaların gemiden ayrıldığını söyledi.

Kazada hasar gören bir mavnadan havaya sızıntı olması ihtimaline karşı önlem olarak hava kalitesinin gözlemlendiğini belirten Trevino, sızıntı belirtisi olmadığını kaydetti.

Trevino, kayıp gemiciler bulunana kadar arama çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Arama kurtarma görevlisinin enkaz altındaki bir depremzedeyle görüşme anı

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