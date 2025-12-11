İSTANBUL 14°C / 8°C
Dünya

ABD'de medya savaşları... Trump gözüne CNN'i kestirdi: Satılmalı

Beyaz Saray'da iş insanlarıyla yapılan toplantı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Warner Bros. Discovery'nin satış sürecinde CNN'in elden çıkarılması gerektiğini söyledi ve kanalın yalan haber ürettiğini söyledi.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
ABD'de medya savaşları... Trump gözüne CNN'i kestirdi: Satılmalı
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği görüşmenin ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Warner Bros. Discovery'nin satılması sürecine ilişkin bir soruya yanıt verirken, CNN kanalının satılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Satış sürecinin nihai aşamasına müdahil olabileceğini ancak şu anda herhangi bir şekilde sürece karışmadığını ifade eden Trump, "Bence CNN satılmalı, çünkü şu anda CNN'i yönetenler, benim görüşüme göre ya yozlaşmış ya da yetersiz." şeklinde konuştu.

CNN'in kendi aleyhinde "yalan haberler" yaptığını savunan Trump, "Bu utanç verici. Bu yüzden, aynı şirketin CNN'i satın almasını istemem çünkü şu anda çok fazla paraları yok, ama tekliflere bakılırsa şirketin değeri var sanırım." değerlendirmesini yaptı.

Warner Bros. Discovery şirketinin Netflix'e mi Paramount'a mı satılacağı sürecini takip ettiğini kaydeden Trump, duruma bağlı olarak sürece müdahil olup olmayacağına karar vereceğini belirtti.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Paramount Üst Yöneticisi (CEO) David Ellison'ın, Beyaz Saray'a yaptığı son ziyaretinde, Başkan Trump'a, Netflix yerine Warner Bros. Discovery'yi satın almalarına izin vermesi halinde, Warner Bros. Discovery çatısı altında bulunan "CNN'i tamamen yenileyeceğine" söz verdiği iddia edilmişti.

