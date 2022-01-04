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Dünya

ABD'de metro turnikesinden atlamak isteyen kişi feci şekilde can verdi

ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen bir kişi, turnikenin üstünden atlamaya çalıştığı esnada düşerek hayatını kaybetti.

IHA4 Ocak 2022 Salı 14:04 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 14:04
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ABD'nin New York kentinde bir kişi, Pazar günü turnikeden atlayarak metroya ücretsiz binmek istediği sırada kafa üstü düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, metro turnikesinden atlamaya çalışan kişi defalarca başarısız atlama girişiminde bulundu. Son denemesinde ise turnikenin üzerinden geçmeye çalışan 28 yaşındaki şahıs, takla atarak kafa üstü yere çakılıyor.

Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken, ölüm nedeninin ise boyun kırığı olabileceği üzerinde durdu.

Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.

  • metro turnikesi
  • boyun kırığı

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