ABD'de milyarderlerden ara seçimler için 881 milyon dolarlık rekor bağış

Americans for Tax Fairness, "2022 Seçiminde Milyarderlerin Parası: Seçimleri Satın Almak ve Demokrasiyi Bozmak" başlığıyla yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, ekim ayına kadar olan süreçte, ülkede 465 milyarder 2022 yılı ara seçimleri için 881 milyon dolarlık rekor bağışta bulundu.

Önceki yıllara kıyasla bağış tutarındaki keskin artış dikkati çekerken, Amerikalı milyarderler 2018 ara seçimlerinde 611 milyon dolar, 2014 ara seçimlerinde 232 milyon dolar ve 2010 ara seçimlerinde 32 milyon dolarlık bağış yapmıştı.

- En büyük bağışçı Soros

Bağışların toplam tutarının gelecek hafta 1 milyar dolara yaklaşması beklenirken, en çok bağışın Cumhuriyetçiler lehine yapıldığı görüldü.

Milyarderlerin bağışlarının yüzde 59'u Cumhuriyetçilere, yüzde 39'u Demokratlara, yüzde 2'si ise bağımsız adaylara gitti.

İş insanı George Soros, Demokrat adaylara şimdiye kadar yaptığı 128,4 milyon dolarla en büyük bağışçı oldu.

Soros'u, Cumhuriyetçi adaylara yönelik 67,3 milyon dolarlık bağışlarıyla nakliye şirketi Uline'in kurucuları Richard ve Elizabeth Uihlein izledi.

Hedge fon yöneticisi Ken Griffin de Cumhuriyetçilere yönelik 66,1 milyar dolarlık bağışıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Yatırımcı Jeffrey Yass, Cumhuriyetçiler lehine 47,3 milyon dolarlık bağışta bulunurken, kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried da Demokratlar için 39,7 milyon dolarlık bağış yaptı.

- "Milyarderlerin nakit seli demokrasimizi boğuyor"

Americans for Tax Fairness Direktörü Frank Clemente, rapora ilişkin açıklamasında, adayları etkilemek ve seçimleri kazanmak söz konusu olduğunda "paranın konuştuğunu" belirtti.

Clemente, "Milyarderlerin nakit seli demokrasimizi boğuyor." ifadesini kullandı.

"Herkes için işleyen bir ekonomi" için milyarderlerin adil paylarını ödemeye başlaması gerektiğini vurgulayan Clemente, "Herkes için işleyen bir demokrasiye sahip olacaksak, milyarderlerin parasının siyasetimiz üzerindeki etkisini büyük ölçüde azaltmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.