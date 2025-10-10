İSTANBUL 21°C / 14°C
10 Ekim 2025 Cuma
Dünya

ABD'de mühimmat tesisinde patlama: Ölü ve kayıplar var

ABD'nin Tennessee eyaletinde patlayıcı mühimmat üretimi yapan bir tesiste meydana gelen patlamada ölü ve kayıplar olduğu bildirildi. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

AA10 Ekim 2025 Cuma 21:05
ABD'de mühimmat tesisinde patlama: Ölü ve kayıplar var
Patlama, Tennessee kırsalındaki Accurate Energetic Systems adlı patlayıcı mühimmat üreten ve test eden bir tesiste gerçekleşti.

Humphreys Bölgesi Şerifi Chris Davis, birçok kişinin kayıp olduğu patlama sonucunda hayatını kaybedenlerin de olduğunu söyledi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Davis soruşturmanın günler sürebileceğini kaydetti.

Hayatını kaybeden ve kayıp kişilere ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Olay yerine 20 dakika uzaklıktaki Lobelville bölgesinde yaşayanlar da patlama sonucu evlerinin sallandığını belirtti.

