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Dünya

ABD'de Müslüman belediye başkanı, Trump'la görüşmeyi reddetti

ABD'nin Michigan eyaletindeki Dearborn bölgesinin Müslüman belediye başkanı Abdullah Hammoud, miting için eyalete gelen Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile görüşmeyi reddettiğini açıkladı.

AA2 Kasım 2024 Cumartesi 11:42 - Güncelleme:
ABD'de Müslüman belediye başkanı, Trump'la görüşmeyi reddetti
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Hammoud, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'deki Demokratların İsrail'in Gazze'deki soykırımını "finanse etmeyi durdurma konusundaki isteksizliğini" eleştirdi.

Trump'ın başkanlığı döneminde bazı Müslüman ülkeleri de kapsayan seyahat yasağını hatırlatan Hammoud, "Müslüman yasağının mimarı Dearborn'da kampanya yapıyor. Bu toplumdaki insanlar Trump'ın neyi temsil ettiğini biliyor, yıllarca bunun acısını çektik." ifadelerini kullandı.

Hammoud, Trump'la görüşmesi için talepler geldiğini ancak bunları reddettiğini belirtti.

Demokrat liderleri de eleştiren Hammoud, "Demokratlara, soykırımı finanse etmeyi ve mümkün kılmayı durdurma konusundaki isteksizliğiniz, Trump'ın toplumlarımıza sızması için alan yarattı. Bunu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ise göreve geldiği ilk hafta imzaladığı kararnameyle Trump'ın bazı Müslüman ülkelere yönelik söz konusu seyahat yasağını kaldırmıştı.

Michigan'daki bazı Müslüman toplum liderleri 27 Ekim'de, başkanlık seçiminde "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylediği için" Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı desteklediklerini açıklamıştı.

Michigan'daki Müslümanların oyları geleneksel olarak Demokrat Partiye giderken 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle Müslüman seçmenler, Biden yönetiminin Gazze politikalarını eleştirmişti.

Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan'da Biden'ın Gazze politikasına yönelik sert eleştiriler, "bağımsız" (uncommitted) yüzbinlerce seçmenin ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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